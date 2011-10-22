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۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۰

هاشمی عضو هیئت اجرایی کنفدراسیون تیراندازی آسیا شد

هاشمی عضو هیئت اجرایی کنفدراسیون تیراندازی آسیا شد

سیدمهدی هاشمی با کسب آرای لازم به عضویت کمیته اجرایی کنفدراسیون تیراندازی آسیا در آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع کنفدراسیون تیراندازی آسیا صبح امروز شنبه، در حاشیه برگزاری چهارمین دوره مسابقات تیراندازی سلاح‌های بادی قهرمانی آسیا در کویت برگزار شد.

در این نشست انتخاباتی که به منظور انتخاب اعضای هیئت رئیسه برگزار شد، سیدمهدی هاشمی، رئیس فدراسیون تیراندازی ایران و رئیس آکادمی تیراندازی قاره آسیا با کسب آرای لازم برای یک دوره چهارساله به عضویت کمیته اجرایی کنفدراسیون تیراندازی آسیا درآمد. این کرسی برای اولین بار توسط یک ایرانی بدست آمده است.

چهارمین دوره مسابقات تیراندازی سلاح‌‎های بادی قهرمانی آسیا از 27 مهر تا پنجم آبان‌ماه در کویت برگزار می شود. تیم ایران تا پایان روز چهارم موفق به کسب هشت مدال در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان شده است.

کد مطلب 1439786

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