بررسی قتل مرزبان ایرانی به آینده موکول شد/ تاکید بر دیپلماسی مرزی

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که تا شامگاه شنبه ادامه داشت و جزئیات آن منتشر نشده است، جانشین فرماندهی مرزبانان کشور به همراه فرماندهان نظامی و بازرسی به عنوان هیئت ایرانی حضور داشتند.

بررسی علت وقوع این حادثه، نحوه وقوع، درخواست مجازات عاملان، امنیت مرزهای مشترک و... از مهمترین محورهای این دیدار عنوان شده بود.

این هیئت پیش از آغاز مذاکرات و دیدار با مقامات کشور آذربایجان پیکر شهید حاتم اکبرپور مرزبان کشورمان را که روز چهارشنبه پیش در منطقه دیده بانی پاسگاه فیروز آباد شهرستان پارس آباد توسط نیروهای مرزی کشور آذربایجان به شهادت رسیده بود، به کشور منتقل کردند.



شهادت مرزبان ایرانی خارج از عرف بین المللی است

جانشین فرماندهی مرزبانان کشور پس از دیدار با هیئت آذربایجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در فرودگاه پارس آباد گفت: شهادت یک مرزبان و خارج از بحث نظامی شهروند ایرانی هنگام ورود اشتباهی به خاک آذربایجان خارج از عرف بین المللی، قوانین دو طرفه و حسن همجواری است.

سردار احمد گراوند با بیان اینکه ایران حسن همجواری را در تمام شرایط منطقه ای و دو طرفه حفظ کرده است، افزود: براساس قوانین بین المللی و عرف جاری بین کشورهای دارای مرز مشترک این اتفاق با این شکل ناجوانمردانه نادر است.

وی در عین حال با بیان اینکه چنین حادثه ای در مرزهای کشور وجود دارد، اظهار داشت: حادثه همیشه در حال اتفاق است، اما تدبیر مرزبانان جمهوری اسلامی، آموزش نیروها و هم اندیشی با همدیگر می تواند این گونه حوادث را کمتر و کمرنگ تر کند.

جانشین فرماندهی مرزبانان کشور همچنین با اشاره به مذاکرات مثبت با هیئت کشور آذربایجان اضافه کرد: این دیدار به منظور بررسی و پیگیری علت حادثه با هیئت نظامی و سیاسی کشور جمهوری آذربایجان در مرز بیله سوار صورت گرفت و قرار بر این شد در آینده نزدیک علت حادثه از سوی دو کشور بررسی و نتیجه اعلام شود.

وی تصریح کرد: علاوه بر این در دیدار دیروز تاکید شد که در راستای جلوگیری از وقوع این اتفاقات ناگوار و ارتقای ضریب امنیتی مرزهای مشترک، تعداد دیدارهای دیپلماتیک و دیپلماسی مرزی بین مسئولان و فرماندهان دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان افزایش یابد.

گراوند با بیان اینکه این دومین سفر من به استان اردبیل و بازدید از مرزها این منطقه است، عنوان کرد: ایران با 15کشور منطقه مرز طولانی دارد و بی شک وجود چنین اتفاقاتی طبیعی است، اما باید تلاش کنیم بروز این حوادث به حداقل برسد.