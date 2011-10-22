تامین 69 درصد از ارز مورد نیاز واردات از محل صادرات

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صافدل امروز در مراسم بزرگداشت روز ملی صادرات گفت: مروری بر صادرات غیر نفتی ایران طی سالهای گذشته نشان از انجام صادرات کالا با ارزش افزوده بالا دارد و به نظر می رسد صادرات غیر نفتی ایران از ساختار سنتی به صنعتی گذر کرده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در پایان سال 84 معادل 28 درصد ارز مورد نیاز واردات کشور کشور از محل صادرات تغیر نفتی تامین می شد که این رقم در پایان سال 89 با بهبود مناسب به 51 درصد رسیده و امسال با احتساب میعانات گازی در شش ماهه ابتدای سال جاری 69 درصد از ارز مورد نیاز واردات از محل صادرات تامین شده است.

وی تصریح کرد: در پایان سال گذشته بازار هدف محصولات صادراتی ایران در 163 کشور شکل گرفته که امسال نیز همین روند ادامه دارد این در حالی است که در شش ماهه ابتدای امسال 37 میلیون تن کالا به ارزش 20.5 میلیارد دلار با احتساب میعانات گازی از کشور صادر شده که اگر میعانات گازی را محاسبه نکنیم این رقم به 32 میلیون تن و 15.6 میلیارد دلار می رسد.

به گفته صافدل در سال گذشته 4 میلیارد دلار از صادرات غیر نفتی ایران به کشورهای حوزه اکو و 2 میلیارد دلار از صادرات به کشورهای عضو گروه دی 8 صادر شده است.

وی از برگزیده شدن 44 صادرکننده نمونه در سال 89 خبر داد و گفت:25 نفر از این صادرکنندگان که امروز معرفی می شوند در بخش صنعت، 11 نفر کشاورزی، 5 نفر خدمات، 1 نفر بازرگانی و 2 نفر صادرکننده محصولات با فناوری بالا هستند.

همچنین در ادامه سید حسین هاشمی رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با ابراز خرسندی از ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع گفت: زمانی در گذشته وزیر صنعت حل مشکلات بخش تولید کشور را مرتبط با وزارت بازرگانی و وزیر بازرگانی بخشی از مشکلات پیش روی تولید را به وزارت صنایع و معادن نسبت می داد در حالیکه هم اکنون با ادغام این دو وزارتخانه عملکرد هر دو بخش در وزارت صنعت، معدن و تجارت متمرکز شده است.

وی با اشاره به تصویب قانون ارتقای کیفیت خودرو و محصولات صنعتی از سوی مجلس شورای اسلامی افزود: تصویب این قانون تکلیف را مشخص کرده و ضرورت دارد هر کالا بعد از اخذ تاییدیه موسسه استاندارد وارد کشور شود.

به گفته هاشمی تولید محور اصلی هر اقتصاد بوده و حیات هر کشور در گرو تولید است این در حالی است که اگر تولید یک کشور تقویت شود به طور قطع اقتصاد آن نیز رونق می گیرد. البته در این رابطه نباید از تولیدات صادرات محور نیز غافل شد.

به گفته رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در دنیای پر رقابت امروز، مرزها برداشته شده و هر کالای صادراتی به عنوان هویت یک کشور روانه بازارهای جهانی می شود.