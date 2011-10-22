  1. استانها
  2. همدان
۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۷

آذرماه امسال/

مسابقه تألیف کتاب نماز در همدان برگزار می‌شود

مسابقه تألیف کتاب نماز در همدان برگزار می‌شود

همدان - خبرگزاری مهر: دبیرستاد اقامه نماز استان همدان از برگزاری چهاردهمین دوره مسابقه بزرگ تألیف کتاب نماز در همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید مرتضی حسنی‌حلم گفت: چهاردهمین مسابقه بزرگ تألیف کتاب نماز با عنوان "نویسندگان جوان" آذر ماه سال جاری به همت ستاد اقامه نماز استان همدان برگزار می‌شود.

وی افزود: تشویق به مطالعه، آماده سازی بستر مناسب برای شکوفایی استعدادهای فکری جوانان، بهره گیری از اندیشه بارور و احساس زلال جوانان درباره امر مقدس نماز از اهداف برگزاری این مسابقه است.

حجت الاسلام حسنی حلم عنوان کرد: این مسابقه در دو مقطع سنی 15 تا 20 سال و 21 تا 29 سال برگزار می‌شود و شرکت کنندگان در رشته‌های مقاله نویسی، شعر، خاطره، قطعه ادبی و موضوعات مختلف نماز رقابت می کنند.

دبیرستاد اقامه نماز استان همدان مهلت ارسال آثار برای مسابقه تألیف کتاب نماز را 30 آذرماه سال جاری عنوان کرد و گفت: نتیجه این مسابقه پس از بررسی و داوری در نیمه اسفندماه سال جاری از طریق پایگاه اطلاع رسانی ستاد اقامه نماز اعلام می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال گذشته 60 نفر در مسابقه تألیف کتاب نماز شرکت کردنند، گفت: برگزیدگان این مسابقه به مرحله کشوری راه یافتند.

کد مطلب 1439806

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها