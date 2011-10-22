محوطه حجت ‌آباد رستاق ثبت آثار ملی شد/ دفن بخشی از محوطه تاریخی زیر شن

بهرام رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این محوطه بین شهر اشکذر و دهستان رستاق قرار دارد که جاده ترانزیتی یزد - اردکان نیز از نزدیکی آن عبور می ‌کند.

وی در مورد تاریخچه و وجه تسمیه آن افزود: با توجه به سفالهای به دست ‌آمده از این محوطه می ‌توان آن را مربوط به دوران اشکانی دانست و وجه تسمیه آن نیز به دلیل نزدیکی این محوطه به روستای حجت آباد است.

رضایی عنوان کرد: این محوطه به تازگی توسط کارشناسان بخش باستان شناسی میراث فرهنگی شناسایی شده و کارهای باستان شناسی آن در دست اقدام است و مالکیت این اثر در حال حاضر دولتی است.

وی در مورد وضعیت موجود این محوطه گفت: بخش ‌های زیادی از این محوطه در حال حاضر به دلیل پیشروی شن ‌های روان، در زیر شن مدفون شده است و فقط بخش‌های کمی از آن از زیر شن بیرون مانده است که در این بخش‌ ها به شواهد پراکنده‌ ای از سفال برخورد می ‌شود همچنین در بعضی از قسمت ‌های این محوطه، آثار حفاری قاچاق نیز به خوبی قابل مشاهده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد افزود: از نکات جالب توجه در رابطه با این محوطه وجود منطقه ‌ای صنعتی در آن است که در این منطقه صنعتی چندین کوره فلزگری را می ‌توان مشاهده کرد که هریک در فواصل مختلف از یکدیگر قرار دارند.

وی افزود: از جمله شواهدی که در کنار این کوره ‌ها وجود دارد عبارت است از جوش کوره ‌های سبز رنگ که با توجه به رنگ آنها می‌ توان این احتمال را داد که این جوش کوره‌ ها متعلق به کوره فلزگری بوده است.

رضایی عنوان کرد: محوطه حجت آباد در نزدیکی جاده یزد ـ اردکان قرار دارد و به دلیل نزدیکی آن با روستای حجت ‌آباد به نام محوطه حجت‌آباد نامگذاری شده است.

وی عنوان کرد: بخشی از سطح این محوطه پوشیده از شن‌های روان است و بخش دیگر نیز آثار شن چندانی بر روی سطح آن مشاهده نمی ‌شود و به احتمال زیاد روزی این منطقه نیز در زیر شن روان مدفون بوده است و به دلیل پیشروی زیاد شن ‌های روان این قسمتها امروزه از زیر شن بیرون مانده است.

رضایی ادامه داد: پوشش گیاهی که در این محوطه دیده می‌ شود عبارت است از درختان طاغ که در بعضی از نقاط درختان گز نیز مشاهده می ‌شود.

وی افزود: از ویژگی ‌های دیگری که در این محوطه مشاهده می ‌شود، وجود رشته قناتهای متعددی است که از این محوطه عبور می ‌کند و نکته ‌ای که در باب این قناتها باید ذکر کرد این است که در دهانه تعدادی از این چاهها برای دورچینی و جلوگیری از ریزش خاک به درون آنها از خشت‌ هایی استفاده می ‌کردند که از این محوطه به دست می‌ آمد.