انعقاد قرارداد عاملیت اختصاص 2.5 میلیارد دلار اعتبار با بانکها

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر قربانی امروز در مراسم روز ملی صادرات با اشاره به افزایش صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای گذشته گفت: ارتقای وضعیت صادرات غیر نفتی کشور نشانگر این است که تمامی الزامات کار صادرات تا حد ممکن فراهم شده است این در حالی است که امروز صادرات نیازمند هوشمندی کامل در عرصه دیپلماسی اقتصادی تجاری، سیاسی و فرهنگی است.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی افزود: در برنامه پنجم توسعه باید رشد 8 درصدی را در اقتصاد شاهد باشیم که به نظر می رسد اجزای این رشد 8 درصدی شامل سرمایه گذاری، افزایش نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی، ارتقای سهم بهره وری، بهبود فضای کسب و کار و توجه به نظام استاندارد ملی است.

وی تصریح کرد: در این راستا البته اعطای تسهیلات به تولید و توسعه سرمایه گذاری ها از سوی صندوق توسعه ملی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

به گفته قربانی صندوق توسعه ملی در بحث صادرات غیر نفتی و اعطای تسهیلات به بخش تولید و توسعه سرمایه گذاری ها دو گام را با همکاری سیستم بانکی برداشته است به نحوی که بیش از 2.5 میلیارد دلار قرارداد عاملیت به بانکها داده شده و این صندوق به بانک مرکزی نیز مسدودی مورد نیاز این بخش را اعلام کرده است.

وی اظهارداشت: البته صادرکنندگان کالا و خدمات به خارج از کشور اگر بتوانند مشتریان خارجی برای کالاهای ایرانی پیدا کنند آن مشتری خارجی می تواند زیر چتر حمایتی منابع مالی صندوق توسعه ملی قرار گیرد.

قربانی از اعلام آمادگی صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات به پیمانکاران و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در کشورهای هدف که برنده مناقصات شده اند خبر داد.