تمام اداره های کاشمر آماده همکاری با ستاد سرشماری باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمودی پیش از ظهر شنبه در جمع برگزار کنندگان طرح سرشماری عمومی نفوس و گفت: ادارات با همکاری همه جانبه و اطلاع رسانی به مردم می توانند در سرعت کسب آمارها کمک شایانی به آمارگیران کنند.

رئیس ستاد سرشماری کاشمر در ادامه افزود: سرشماری نفوس و مسکن از برنامه های بین المللی است که با کسب اطلاعات صحیح در برنامه ریزی های کلان کشور کمک بزرگی به دولت می کند.

وی با اشاره به دقت در انتخاب افراد اصلح برای دریافت آمار بیان داشت: در شهرستان 250 نفر در امر سرشماری فعالیت خواهند داشت.

رئیس ستاد سرشماری کاشمر تصریح کرد: در کاشمر بیش از 160 هزار نفر که مربوط به بیش از 55 هزار خانوار هستند در این سرشماری آمارگیری می شوند.

محمودی با بیان اینکه اطمینان مردم شهرستان از همکاری با آمارگیران بستگی به رفتار آمارگیران دارد گفت : باید تلاش شود با ارائه مدارک مورد نیاز مردم جهت احراز هویت آمارگیر از سوء استفاده بعضی از سود جویان جهت برهم زدن نظم سرشماری جلوگیری کنیم.

وی اظهار داشت: آمارگیران با امار صحیح خود و دقت کافی از هزینه بیت المالی که برای این آمار در نظر گرفته شده است صیانت کنند.

سرپرست فرمانداری کاشمر در ادامه با بیان اینکه در کشور 54 هزار نفر آمارگیر با پیمایش بیش از 50 میلیون کیلومتر مسافت اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن را جمع آوری می کنند گفت: باید جهت بیشرفت کشور همپای علم، آمار دقیقی از اطلاعات پایه مورد نیاز برای بهبود وضعیت خانوارها در سطوح مختلف و نیز چارچوب های آماری مدون در زمینه خانوار و مسکن بدست بیاوریم.