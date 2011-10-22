  1. استانها
  2. همدان
۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۳

ده پهلوان:

10 طرح آبخیزداری در شهرستان نهاوند اجرا می شود

10 طرح آبخیزداری در شهرستان نهاوند اجرا می شود

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نهاوند از اجرای 10 طرح آبخیزداری در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ده پهلوان افزود: این طرحها شامل یک هزار و 350 متر مکعب بند ملاتی و گابیونی و 354 متر مترمکعب خشکه چین است که برای جلوگیری از فرسایش خاک اجرا می شود.

وی گفت: علاوه بر این، کپه کاری در سطح 375 هکتار، بذر کاری در سطح 95 هکتار و نهال کاری و مطالعه طرح های آبخیزداری از دیگر برنامه های بخش آبخیزداری به شمار می رود که در حال اجرا است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نهاوند افزود: این طرح ها از ابتدای سال جاری آغاز شده و تاکنون بین 10 تا 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

ده پهلوان عنوان کرد: با توجه به اینکه بارشهای منطقه به صورت سیلابهای شدید جریان دارد و خساراتی را به لحاظ فرسایش خاک به جا می گذارد، با اجرای این طرح ها ضمن مهار کردن سیلابها، زمینه تزریق آنها به آبهای زیر زمینی فراهم و این امر باعث بالا رفتن آبدهی منطقه و کاهش خشکسالی می شود.

وی افزود: اجرای طرح آبخیزداری باعث جلوگیری از فرسایش خاک، افزایش آب قنوات و چاهها، جلوگیری از بروز سیل و فرسایش خاک در منطقه، حفظ رطوبت زمین و جلوگیری از روان آبها می شود.

کد مطلب 1439822

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها