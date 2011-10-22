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۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۸

پاسندی:

دریای خزر با نام خاویار در جهان شناخته می شود

دریای خزر با نام خاویار در جهان شناخته می شود

گمیشان - خبرگزاری مهر: مدیرکل شیلات گلستان گفت: همه دنیا دریای خزر را با نام خاویار دریای خزر (Caspian caviar ) می شناسند و تاکنون هیچ محصولی با نام دریای خزر به جز خاویار صادر نشده است.

علی اکبر پاسندی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اکنون برای اولین بار با آب دریای خزر گونه جدیدی از آبزیان با نام میگوی پرورشی وانامی تولید شده است که می تواند در کنار استحصال و تولید خاویار پرورشی آب دریای خزر قرار گیرد.

مدیر کل شیلات گلستان اعلام کرد: 16 میلیون بچه میگوی 200 میلی گرمی 13 تا 19 تیر امسال در 70 هکتار مزرعه پرورشی در سایت پرورش میگوی گمیشان ذخیره سازی شد.

وی عنوان کرد:  وزن میگوهای صادراتی 13 تا 14 گرم است  که وزن بسیار مطلوبی برای این گونه آبزی است.

مدیر کل شیلات گلستان افزود: وزن اولین محموله صادراتی 50 تن است که به دبی صادر می شود.

وی گفت: این میگوها در نخستین مرکز عمل آوری ماهی و میگو در شهرستان بندرترکمن در شرکت کیانیان شمال استان گلستان تحت نظارت سازمان دامپزشکی فرآوری شده است.

پاسندی عنوان کرد: در مرحله دوم هم هفته آینده 20 تن میگوی وانامی به اسپانیا، کویت و لبنان صادر می شود.

وی گفت: با تکمیل این مجتمع، چرخه بزرگ اقتصادی در استان ایجاد می شود که نقش موثری در کاهش فشار بر ذخایر دریای خزر  و ایجاد اشتغال پایدار متخصصین و مردم بومی را دارد.

مدیر کل شیلات گلستان اظهار امیدواری کرد که صادرات میگوی پرورشی وانامی راهی باشد در جهت توسعه صادرات غیر نفتی کشور.
کد مطلب 1439827

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