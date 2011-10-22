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۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۲

"یه حبه قند" 151 میلیون فروش کرد/"راه آبی ابرشم" 21 میلیون تومان

"یه حبه قند" 151 میلیون فروش کرد/"راه آبی ابرشم" 21 میلیون تومان

فیلم "راه آبی ابریشم" ساخته محمد بزرگ‌نیا در سه روز فروش در سینماهای تهران به رقم 21 میلیون تومان رسید و فیلم "یه حبه قند" هم 151 میلیون تومان فروخت.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم "یه حبه قند" به کارگردانی رضا میرکریمی با داشتن 18 سینما در شهر تهران و 10 روز در گروه سینمایی استقلال توانست به فروش 151 میلیون تومانی دست پیدا کند.

همچنین فیلم سینمایی "راه آبی ابریشم" ساخته محمد بزرگ‌نیا و تهیه‌کنندگی حسن بشکوفه با سه روز نمایش در سینماهای تهران 21 میلیون تومان فروش کرد.

در فیلم "یه حبه قند" رضا کیانیان، سعید پور صمیمی، هدایت هاشمی، نگارعابدی، نگار جواهریان، فرهاد اصلانی، ریما رامین فر، شمسی فضل الهی، پریوش نظریه و... بازی می‌کنند.

در "راه آبی ابریشم" که به تاریخ دریانوردی در ایران می‌پردازد، عزت الله انتظامی، بهرام رادان، داریوش مهرجویی، رضا کیانیان، پیام دهکردی و پگاه آهنگرانی بازی کردند.

پخش این دو فیلم برعهده حوزه هنری است.

کد مطلب 1439829

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