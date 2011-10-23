برگزاری مراسم برائت از مشرکین در مکه به نفع عربستان است

علی اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری مراسم برائت از مشرکین در مناسک حج امسال گفت: این مراسم در معارف و متون اسلامی وجود داشته و در زمان حضرت پیامبر اکرم (ص) نیز در مکه برگزار شده است.

وی افزود: این مراسم جزو سیاست های همیشگی مسلمانان بوده و باید در این موسم همواره برائت از مشرکین ، مستکبران و کافرانی که مانع هدایت مردم می شوند برگزار شود.

اسلامی برگزاری این مراسم در مکه مکرمه را به نفع و صلاح خود کشور عربستان سعودی دانست و گفت: از آنجایی که امسال بیداری اسلامی و دینی به اوج خود رسیده و حاکمان مستبد در کشورهای اسلامی کنار رفته اند برگزاری مراسم برائت از مشرکین در جوار خانه خدا باید با جدیت بیشتری انجام بگیرد.

نماینده مجلس خبرگان رهبری جلوگیری از حضور توده‌های مسلمان برای حضور در این مراسم را اقدامی نادرست خواند و افزود: هر دولت و حاکمی که در برابر موج برائت امسال در موسم حج قرار بگیرد خود آسیب خواهد دید.

وی از حجاج ایرانی نیز خواست که در عین متانت و نظم به وظیفه دینی و شرعی خود عمل کنند و گفت: حجاج ایرانی تحت سیاست های بعثه مقام معظم رهبری در مراسم برائت از مشرکینی که در دنیای امروز خفقان و ظلم را روا می دارند شرکت کنند.