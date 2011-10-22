نصب سیستم خودپرداز دوچرخه در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی با اشاره به استقبال شهروندان به ویژه جوانان به ویژه دانش آموزان از این وسیله نقلیه پاک برای انجام سفرهای روزانه درون شهری، گفت: خانه های دوچرخه نارمک و وحیدیه به سیستم مکانیزه مجهز می شوند.
شهردار منطقه 8 از افزایش تعداد خانه های دوچرخه برای استفاده بیشتر شهروندان از این وسیله نقلیه پاک در سطح منطقه خبر داد و افزود: تعداد خانه های دوچرخه در منطقه هشت به 48 خانه افزایش یافت.
وی با اشاره به وجود بیش از هزار و 500 دستگاه دوچرخه در خانه های دوچرخه برای استفاده شهروندان ساکن منطقه 8، ادامه داد: تعداد 500 دستگاه از این دوچرخه ها جدید و پیشرفته است.
شادالوئی با اشاره به افزایش ساعت خانه های دوچرخه منطقه 8 گفت: با هدف ترغیب دانش آموزان به استفاده از دوچرخه جهت تردد در سفرهای درون شهری، ساعت اداری خانه های دوچرخه شرق تهران، از 7 صبح به 30/6 دقیقه تغییر پیدا کرد.
وی در ادامه گفت: دوچرخه به عنوان یکی از شبکه های حمل و نقل پاک در بیشتر کشورهای پیشرفته شناخته شده است و دولتها سعی می کنند از این وسیله پاک برای کاهش هزینه هایی از جمله سوخت، تاسیس زیر ساخت های بزرگراهی، کاهش میزان تصادفات، آلودگیهای زیست محیطی و... بهره گیرند.
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