هدف کانونهای فرهنگی مساجد تربیت نسل معنوی است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد سعیدی در اولین گردهمایی مدیران مسئول کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کرمان با اشاره به نقش مساجد در جامعه اسلامی گفت: اکنون زمان آن است که نقش مساجد را به نقش و کارکرد آنها در زمان صدر اسلام برگردانیم.

وی ادامه داد: در جامعه اسلامی مساجد نه تنها پایگاه و محلی برای عبادت و یاد خدا است بلکه به عنوان پایگاهی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی در جهت پیشبرد اهداف اسلامی مطرح هستند.

سعیدی ابراز داشت: نقش مساجد در جامعه اسلامی چنان است که پیامبر اکرم(ص) مساجد را کانون های همیشه بیدار امت اسلامی معرفی کرده اند.

وی تصریح کرد: وجود کانون های فرهنگی و هنری، پایگاه های بسیج، برگزاری کلاس های نهضت سوادآموزی، مکتب القرآن ها، شوراهای حل و اختلاف در مساجد بیانگر توجه و اهتمام نظام اسلامی به کارکردهای مهم مساجد و جایگاه آن است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: فلسفه شکل گیری کانونهای فرهنگی و هنری مساجد تربیت نسل معنوی است.

وی بیان داشت: این کانونها باید هنرمندانی تربیت کنند تا با ارائه هنر ناب و فاخر، بستر ساز تجلی امام عصر(عج) باشند به گونه ای که بتواند انتقال دهنده ارزشهای دینی و معرفتی باشد.