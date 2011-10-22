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۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۹

سبحانی:

120 هزار نفر در استان تهران تحت پوشش کمیته امداد هستند

120 هزار نفر در استان تهران تحت پوشش کمیته امداد هستند

شهریار - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تهران گفت: 70 هزار خانوار مددجو با جمعیتی بالغ بر 120 هزار نفر تحت پوشش این اداره کل هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، تبارک سبحانی پیش از ظهر شنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس کمیته امداد شهرستان شهریار در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اکنون نیز 20 هزار دانش آموز و هزار و 500 دانشجو از خدمات این نهاد در استان تهران بهره مند هستند.

وی عنوان کرد: بر اساس سیاست و برنامه های جدید کمیته امداد امام خمینی (ره) توانمندسازی و بررسی نیازهای اساسی خانواده های تحت پوشش را در اولویت قرار دارد.

سبحانی ادامه داد: سال گذشته کمکهای قابل توجهی از سوی دولت به مددجویان کمیته امداد استان تهران شد.

در این مراسم حجت زند لاف به عنوان رئیس جدید کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان شهریار معرفی شد.

کد مطلب 1439854

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