نهمین کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین دلشاد فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم و دبیر علمی این کنگره گفت: هدف از برگزاری نهمین کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم ارائه تازه های علم آندوکرینولوژی، آشنایی همکاران با تازه های بیماری های غدد و متابولیسم و ارائه تبادل نظر پژوهش های انجام گرفته در زمینه بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم با همکاران مهمان شرکت در این کنگره است.

وی درباره محورهای این کنگره گفت: محورهای کنگره شامل بیماریهای تیروئید، دیابت قندی، اختلالات متابولیسم چربی ها، بیماری های غده هیپوفیز، بیماریهای غدد فوق کلیوی، آندوکرینولوژی، تولید مثل و بیماریهای متابولیک استخوان است.

دلشاد افزود: ضمنا پژوهشهای انجام شده توسط محققین که به صورت مقاله به دبیرخانه کنگره ارسال شده اند پس از داوری به صورت سخنرانی و یا پوستر در کنگره ارائه خواهند شد. مهمانان خارجی کنگره از کشورهای آمریکا، انگلستان، استرالیا، ترکیه، ایتالیا، مالزی، پاکستان و اساتید ایرانی مقیم خارج از کشور و اساتید دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور خواهند بود.

قائم مقام مرکز تحقیقات غدد پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصریح کرد: برای فوق تخصصین غدد درون ریز و متابولیسم و متخصصین بیماریهای داخلی 15 امتیاز بازآموزی، برای متخصصین بیماریهای کودکان، زنان و زایمان و پزشکان عمومی 13.5 امتیاز بازآموزی، برای متخصصین جراحی عمومی، گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن، پزشکی هسته ای، اورولوژی، بیهوشی، پوست، رادیوتراپی، آسیب شناسی، متخصصین علوم آزمایشگاهی و دکتری داروساز 10.5 امتیاز بازآموزی تعلق می گیرد.

وی افزود: همچنین اعطای 3 امتیاز به سخنرانان در برنامه های جامعه پزشکی و اعطای 2 امتیاز به سخنرانان در برنامه های جامعه پیراپزشکی به ازای هر سخنرانی به عنوان فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مورد تایید قرار گرفته است.