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۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۴

نهمین کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز برگزار می شود

نهمین کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم به همت انجمن متخصصان غدد درون ریز و متابولیسم ایران، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در روزهای 24 تا 27 آبان 90 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین دلشاد فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم و دبیر علمی این کنگره گفت: هدف از برگزاری نهمین کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم ارائه تازه های علم آندوکرینولوژی، آشنایی همکاران با تازه های بیماری های غدد و متابولیسم و ارائه تبادل نظر پژوهش های انجام گرفته در زمینه بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم با همکاران مهمان شرکت در این کنگره است.

وی درباره محورهای این کنگره گفت: محورهای کنگره شامل بیماریهای تیروئید، دیابت قندی، اختلالات متابولیسم چربی ها، بیماری های غده هیپوفیز، بیماریهای غدد فوق کلیوی، آندوکرینولوژی، تولید مثل و بیماریهای متابولیک استخوان است.

دلشاد افزود: ضمنا پژوهشهای انجام شده توسط محققین که به صورت مقاله به دبیرخانه کنگره ارسال شده اند پس از داوری به صورت سخنرانی و یا پوستر در کنگره ارائه خواهند شد. مهمانان خارجی کنگره از کشورهای آمریکا، انگلستان، استرالیا، ترکیه، ایتالیا، مالزی، پاکستان و اساتید ایرانی مقیم خارج از کشور و اساتید دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور خواهند بود.

قائم مقام مرکز تحقیقات غدد پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصریح کرد: برای فوق تخصصین غدد درون ریز و متابولیسم و متخصصین بیماریهای داخلی 15 امتیاز بازآموزی، برای متخصصین بیماریهای کودکان، زنان و زایمان و پزشکان عمومی 13.5 امتیاز بازآموزی، برای متخصصین جراحی عمومی، گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن، پزشکی هسته ای، اورولوژی، بیهوشی، پوست، رادیوتراپی، آسیب شناسی، متخصصین علوم آزمایشگاهی و دکتری داروساز 10.5 امتیاز بازآموزی تعلق می گیرد.

وی افزود: همچنین اعطای 3 امتیاز به سخنرانان در برنامه های جامعه پزشکی و اعطای 2 امتیاز به سخنرانان در برنامه های جامعه پیراپزشکی به ازای هر سخنرانی به عنوان فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مورد تایید قرار گرفته است.

کد مطلب 1439856

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