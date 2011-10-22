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۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۹

عباسی :

شناسایی مشکلات سیستم بانکی در توسعه زنجان موثر است

شناسایی مشکلات سیستم بانکی در توسعه زنجان موثر است

زنجان -خبرگزاری مهر: مدیر کل اموراقتصادی استانداری استان زنجان گفت :شناسایی مشکلات سیستم بانکی در توسعه استان موثر است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عباسی ظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی بانکها ایجاد هماهنگی بین بانکها و مدیران عالی استان را  در استفاده بهینه از منابع و تسهیلات  مهم عنوان کرد و افزود : توجه به این منابع در رشد و توسعه استان موثر است .

وی ادامه داد: با شناسایی مشکلات سیستم بانکی راه های برون رفت شناسایی می شود و راه توسعه استان هموار می شود.

مدیر کل امور اقتصادی استانداری زنجان  مدیران در جلسات شورای هماهنگی حضور مستمر داشته باشند و از حداکثر منابع استان استفاده کنند لذا باید افزایش ظرفیت کاری را در رشد و توسعه استان داشته باشم.

عباسی تاکید کرد: بحث کمیته وصول مطالبات باید تشکیل شود تا در  کمیته های کارشناسی نسبت به وصول مطالبات معوقه  اقدام کنیم و مازاد مصرف را کاهش دهیم .

وی افزود: تنها متکی به شبکه بانکی نباشیم و مصالح و مسائل را هم از  بیرون بررسی کنیم.

مدیر کل اقتصادی استانداری زنجان با اشاره به هدفگذاری صادرات در سال 90 گفت: بانکهای عامل در این هدف گذاری کمک کنند  تا تعامل با شبکه بانکی و صادرات را به درستی  انجام دهیم .

عباسی یاد آور شد : دبیر خانه کار گروه اشتغال و تسهیلات روی این طرح یکسان سازی برداشت تسهیلات توجه کند و مشکلات را  شناسایی کند و رویه واحد در پرداخت خرد و کلان تسهیلات  داشته باشد .
 

کد مطلب 1439857

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