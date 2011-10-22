گمیشان با صادرات میگو قطب اقتصادی می شود

به گزارش خبرنگار مهر: قربانعلی بابایی پیش از ظهر شنبه در شورای ادرای شهرستان به توانمندی سایت پرورش میگوی شهرستان اشاره کرد.

وی همچنین با اشاره به جلسه فرمانداران سراسر کشور گفت: با مدیرانی که تخلف اتنتخاباتی داشته باشند به شدت برخورد می شود.

بابایی با اشاره به اهمیت و جایگاه آمار صحیح و به هنگام در پیشرفت و آبادانی و اداره کشور از خانواده ها خواست با آمارگیران همکاری صمیمانه داشته باشند و با ارائه اطلاعات صحیح مسئولین را در جهت برنامه ریزی بهتر برای اداره کشور یاری کنند.

گمیشان در غرب گلستان واقع شده است.