  1. استانها
  2. فارس
۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۸

کیارشی در گفتگو با مهر:

12 هزار میلیارد تومان هزینه آموزش و پرورش ایران

12 هزار میلیارد تومان هزینه آموزش و پرورش ایران

شیراز - خبرگزاری مهر: معاون وزیر آموزش و پرورش هزینه سالانه آموزش و پرورش در کشور را 12 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

وحید کیارشی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آموزش و پرورش دارای بخشهای مختلفی است که هرکدام از آنها در طول یک سال تحصیلی اعتبارت مختلفی را دریافت می کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود یک میلیون معلم و 12 میلیون دانش آموز در کشور تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش قرار دارند که در این راستا باید اعتبارات در حد این تعداد نفر باشد.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در مقاطع مختلف تحصیلی تعداد دانش آموزان و معلمین متفاوت است، یادآور شد: تعداد معلمین به نسبت به دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی متفاوت است که به طور مثال در بحث دانش آموزان استثنایی در قبال هر چهار دانش آموز یک معلم مشغول به فعالیت است.

کد مطلب 1439869

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها