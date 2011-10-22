12 هزار میلیارد تومان هزینه آموزش و پرورش ایران

وحید کیارشی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آموزش و پرورش دارای بخشهای مختلفی است که هرکدام از آنها در طول یک سال تحصیلی اعتبارت مختلفی را دریافت می کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود یک میلیون معلم و 12 میلیون دانش آموز در کشور تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش قرار دارند که در این راستا باید اعتبارات در حد این تعداد نفر باشد.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در مقاطع مختلف تحصیلی تعداد دانش آموزان و معلمین متفاوت است، یادآور شد: تعداد معلمین به نسبت به دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی متفاوت است که به طور مثال در بحث دانش آموزان استثنایی در قبال هر چهار دانش آموز یک معلم مشغول به فعالیت است.