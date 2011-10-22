تسریع در اتمام طرح های عمرانی کردستان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شهبازی در جریان سفر یک روزه خود به شهرستان بیجار در مراسم کلنگ زنی تصفیه خانه فاضلاب شهری حسن آباد یاسوکند با بیان این مطلب افزود: خوشبختانه به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی امروز در جای جای میهن عزیزمان ایران شاهد عمران و آبادانی شهرها و روستاها هستیم.

وی در ادامه با اشاره به خدمات انجام شده در راستای رفع مشکلات مردم شهر حسن آباد یاسوکند اظهار داشت: هرچند اقدامات صورت گرفته در طول این سال ها چهره این شهر را دگرگون کرده است اما بایستی مسئولان و مدیران اجرایی استان بیش از این در خدمت مردم حسن آباد یاسوکند باشند.

شهبازی با بیان اینکه اقدامات مختلفی در راستای توسعه عمران و آبادانی این شهر صورت می گیرد، اظهار امیدواری کرد: در سال های آتی شاهد ایجاد اشتغال پایدار در این منطقه باشیم تا از یک سو از مهاجرت ساکنین روستاها و شهرهای کوچک به شهرها جلوگیری شده و از سوی دیگر کسانی که به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری مهاجرت کرده اند دوباره به این منطقه مهاجرت کنند.

استاندار کردستان همچنین تاکید کرد عملیات اجرایی احداث تصفیه خانه فاضلاب شهری حسن آباد یاسوکند باید تا پایان سال 91 به اتمام برسد.

اختصاص 45 میلیارد ریال برای ساخت تصفیه خانه فاضلاب حسن آباد یاسوکند



در ابتدای این مراسم علیرضا تخت شاهی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان در سخنانی اظهار داشت: هزینه اجرای این پروژه که از مصوبات سفر هیئت دولت به کردستان است، 45 میلیارد ریال برآورد شده که تاکنون 10 میلیارد ریال از این اعتبار هزینه آماده سازی زمین و ایجاد 18 هزار و 500 متر شبکه جمع آوری فاضلاب شده است.

وی با اشاره به مشکل کمبود آب حسن آباد یاسوکند در سال های گذشته گفت: در سال جاری با احداث دو حلقه چاه و احداث 30 کیلومتر خط انتقال آب توانسته ایم تا حد زیادی مشکل آب ساکنین این شهر را مرتفع کنیم.

تخت شاهی در پایان از ایجاد 10 تصفیه خانه فاضلاب با اعتباری بالغ بر یک هزار میلیارد ریال طی آینده نزدیک در استان کردستان خبر داد.