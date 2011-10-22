دو و میدانی کار قمی قهرمان پرش با نیزه کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دو و میدانی‌کار نام دار و صاحب عنوان، محمدمحسن ربانی است که همراه با چهره‌های مطرحی در مسابقات امسال لیگ دو و میدانی باشگاه های کشور با حریفان خود به رقابت پرداخت و بعد از ناکامی در رقابت های آسیایی و دانشجویان جهان، بار دیگر توانمندی خود را اثبات کرد.



این قهرمان ارزنده که به عنوان عضو تیم نفت تهران با حریفان خود مسابقه می داد، در جدال با رقبای مطرح خود در این رشته، در هر سه مرحله پیکارهای امسال لیگ دو و میدانی مردان باشگاه های کشور چهره شاخص لیگ بود و قهرمان تمام مراحله شد.



ربانی که در سال های اخیر نفر نخست رشته پرش با نیزه کشورمان در مسابقات لیگ قهرمانی کشور و همچنین تمام رقابتهای برون مرزی اعم از بین المللی، آسیایی و جهانی بوده و پر افتخارترین ورزشکار لیگ برتر دو و میدانی کشور در رشته پرش با نیزه نیز محسوب می شود، در هر سه مرحله لیگ امسال از مانع پنج متر عبور کرد و با اختلافی فاحش نسبت به رقبای خود، عنوان قهرمانی را به دست آورد.



این دو و میدانی کار قمی، تیرماه امسال در کنار دیگر ملی پوشان به رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی 2011 آسیا در شهر گوانگ جو چین نیز اعزام شد و اخیرا تیم ملی دو و میدانی دانشجویان کشورمان در یونیورسیاد جهانی این رشته را نیز همراهی کرد.



ربانی تا این لحظه توانسته اولین و آخرین قهرمانی دو و میدانی کشورمان در رشته پرش با نیزه مسابقات دو و میدانی قهرمانی آسیا را به دست بیاورد، افتخاری که در سال 2007 برای این ورزشکار ارزنده رقم خورد و با کسب عنوان قهرمانی در هر سه مرحله پیکارهای لیگ امسال بار دیگر در لیگ درخشید.



آخرین موفقیت در رقابتهای رشته پرش با نیزه به قهرمانی محمدمحسن ربانی در پیکارهای انتخابی تیم ملی در تهران باز می‌گردد و این در حالی است که ربانی در چند سال اخیر همواره نفر نخست این ماده در تیم ملی دو و میدانی کشورمان است و با کسب مقام قهرمانی و مدال طلای رقابت های مختلف رشته پرش‌ با نیزه ورزشکار افتخار آفرین این رشته شناخته می‌شود.



ربانی که افتخار کسب نخستین و آخرین قهرمان و نشان طلای مسابقات پرش‌ با نیزه قهرمانی آسیا در سال 2007 را به عنوان نخستین پرنده کشورمان در کارنامه افتخاراتش دارد، کمتر از یک سال قبل نیز در چهارمین دوره رقابت‌های داخل سالن آسیا نیز با رکورد پنج متر و 20 سانتیمتر قهرمان شد.



ربانی در حالی موفق ترین ورزشکار رشته پرش با نیزه پیکارهای امسال لیگ دو و میدانی باشگاه های کشور لقب گرفت که سال گذشته در چهار مرحله رقابت‌های لیگ دوومیدانی باشگاه‌های کشور نیز در رشته پرش با نیزه بالاتر از پرنده‌های سایر تیم‌های حاضر در لیگ، مقام نخست و عنوان قهرمانی رشته پرش با نیزه باشگاه‌های کشور را به دست آورده بود.



مسابقات دوومیدانی باشگاه های کشور در بخش مردان جمعه شب با برگزاری مرحله پایانی خود در مجموعه آفتاب انقلاب تهران با قهرمانی تیم نفت تهران به پایان رسید و تیم دو و میدانی ذوب آهن اصفهان موفق به کسب مقام نایب قهرمانی شد.

