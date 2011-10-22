ثبت نام دوره های آموزش فنی و حرفه ای الکترونیکی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سیابانی گفت: با توجه به اینکه دوره ثبت نام محدود بوده و با تکمیل ظرفیت سامانه ثبت نام بسته خواهد شد لذا به متقاضیان توصیه می شود در همان روزهای اولیه نسبت به ثبت نام اقدام کنند.



به گفته سیابانی، متقاضیان ثبت نام در دوره های آموزش فنی و حرفه ای از این بعد فقط می توانند با مراجعه به پایگاه ثبت نام الکترونیکی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به نشانی www.portaltvto.com نسبت به ثبت نام الکترونیکی خود اقدام و از شرایط و ضوابط ثبت نام آگاه شوند.



وی اظهار داشت: دفترچه راهنمای ثبت نام دوره های آموزشی سه ماهه سوم سال 90 در پایگاه ثبت نام الکترونیکی سازمان، مراکز و آموزشگاه های استان موجود بوده و متقاضیان می توانند پس از انتخاب حرفه مورد نظر نسبت به ثبت نام حرفه مورد نظر اقدام کنند.



مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی تاکید کرد: با توجه به اینکه پس از تایید نهایی اطلاعات ،امکان اصلاح تحت هیچ شرایطی مقدور نمی باشد لذا به متقاضیان اکیدا توصیه می شود اطلاعات وارد شده را به دقت کنترل نموده و در صورت اطمینان از صحت آنها نسبت به تایید نهایی اقدام نمایند.



سیابانی در مورد اهداف ایجاد پورتال گفت: گسترش حوزه فعالیت مراکز و آموزشگاههای آزاد بسیار زیاد شده و در حال حاضر 33 مرکز ثابت در استان و بالغ بر 600 آموزشگاه آزاد در سطح استان دایر می باشد و این حجم از فعالیت قطعا نیاز به استقرار سیستم جامع دارد تا امکان برنامه ریزی صحیح و نظارت در راستای بهره گیری مطلوب از پتانسیل های این بخش میسر شود.



وی افزود: در سال جدید سازمان با درک این مهم اقدام به راه اندازی پورتال جامع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نموده است که استقرار این سیستم جامع تحولی بنیادین را در این حوزه به وجود خواهد آورد با بهره گیری از این پورتال ما شاهد ارتباط جامع و کامل بین بخش های مختلف سازمان خواهیم بود و اطلاعات کامل و دقیق از نحوه فعالیت همه مراکز آموزش دولتی و خصوصی به دست خواهد آمد.



سیابانی تصریح کرد: استفاده از پورتال سبب کاهش چشمگیر در مراجعه مسئولین آموزشگاههای آزاد به ادارات کل و مراکز آموزش فنی و حرفه ا ی خواهد بود و این عزیزان به سهولت با استفاده از پورتال نیازها و درخواست ها خود را طرح و پیگیری خواهند نمود البته با توجه به اینکه لیست کلیه دوره های آموزشی در قالب دفترچه های ثبت نام چاپ و منتشر می شود.



مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی تصریح کرد: به طور کلی پورتال جامع سازمان ابزار اساسی و لازم برای چابک سازی این بخش از سازمان فراهم آورده است که به زودی شاهد اثرات مثبت آن خواهیم بود.