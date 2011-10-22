پیاده روی بهترین ورزش برای ایجاد تراکم استخوان است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بیژن فروغ در خصوص سمپوزیوم تازه های پوکی استخوان گفت: در این سمپوزیوم نقش طب فیزیکی و توانبخشی در پیشگیری، درمان و بازتوانی بیماران مبتلا به پوکی استخوان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در بخش پیشگیری توصیه متخصصان طب فیزیکی و توانبخشی این است که ذخیره استخوانی افراد باید به حداکثر برسد که لازمه آن تمهیداتی مانند ورزش است. نوع ورزش باید در رابطه با هر بیماری طراحی شده تا به آنها کمک کند که چگونه تراکم استخوان را به حداکثر برسانند.

فروغ با بیان اینکه بهترین ورزشها در ایجاد تراکم استخوان ورزشهایی هستند که وزن را تحمل می کنند ، ادامه داد: این ورزشها شامل پیاده روی و دویدن است اما ورزشهایی که با آب سرو کار دارند کمترین تاثیر را در تراکم استخوان دارند بسیاری از افراد جامعه معتقدند که وقت کافی برای ورزش ندارند اما ما توصیه می کنیم پیاده روی ساده را با کمی سرعت بهترین راه حل است و تاثیر بسزایی در تراکم استخوان دارد.

مدیر گروه طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران توصیه کرد که ورزش هفته ای 4 بار و هر بار 30 دقیقه پیاده روی می تواند تراکم استخوان را افز ایش دهد.

وی، محور دوم این سمپوزیوم را درمان پوکی استخوان عنوان کرد و ادامه داد: شایعترین مشکل بیماران مبتلا به پوکی استخوان شکستگی است و این بیماران معمولا یک حالت قوز کرده دارند که در اثر فشردگی در ستون فقرات است.

فروغ تصریح کرد: به بیماران دارای پوکی استخوان توصیه می شود برای جلوگیری از افتادن به زمین از کفشهایی استفاده کنند که این شانس را کاهش دهد همچنین باید این افراد در بخشهای محل زندگی خود را مانند حمام و پله تغییراتی را ایجاد کنند که امکان افتادن به زمین نباشد.

وی درمان عوارضی ناشی از شکستگی پوکی استخوان را محور سوم این سموزیوم عنوان کرد و گفت: شایعترین عارضه ایجاد درد ناشی از شکستگی است که باید از ابزارهایی مانند حرارت درمانی و الکتروتراپی استفاده شود همچنین گرفتگی عضلات یکی دیگر از عوارض محسوب می شود که می توان با روشهای مختلف مانند ماساژ درمانی آن را درمان کرد.