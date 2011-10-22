عملکرد عمرانی شهرداری سنندج باعث رضایت مردم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزایی اصل ظهر شنبه در نشست مشترک فرمانداری با اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار و مدیران شهرداری سنندج افزود: حرکت عمرانی و خدماتی شهرداری سنندج از ابتدای سال جاری تاکنون موجب رضایتمندی کامل شهروندان شده و این امر بهترین نمونه برای ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی است.

وی تعامل اعضای شورای اسلامی شهر، مسوولان ارشد استان کردستان و همت و پشتکار شهردار و معاونین و مدیران شهرداری سنندج را مهمترین امر در تحقق این حرکت جهاد گونه در سال جهاد اقتصادی اعلام کرد و گفت: انتظار می رود که این روند همچنان ادامه داشته باشد.

فرماندار شهرستان سنندج اظهار داشت: با شروع این حرکت عمرانی به پشتیبانی اعتبارات جهشی در بخش عمران شهری در سنندج اقدامات خوبی صورت گرفته است، اما برای آبادانی و عمران کامل شهر سنندج که در خور شان شهروندان قدرشناس این شهر باشد، باید کارهای بیشتری صورت گیرد.

میرزایی ایجاد پارکینگ طبقاتی، ایجاد تقاطع های غیر همسطح و توسعه معابر شهر برای کاهش ترافیک، ایجاد میادین میوه و تربار، ساماندهی کوچه ها و معابر سطح شهر، ساماندهی سد معبر و تلاش برای توسعه درآمدهای پایدار برای شهرداری سنندج را از ضروریات و برنامه های اصلی مدیریت شهری در سنندج اعلام کرد.

وی تنظیم روابط با سایر دستگاه های اجرایی سطح شهر و شناخت از رسالت ها و وظایف شهرداری را در کنار رضایتمندی شهروندان عواملی مهم در ارتقای جایگاه شهرداری سنندج در بین دستگاه های اجرایی و افکار عمومی بیان کرد.

فرماندار سنندج ادامه داد: با درایت و برنامه ریزی شهردار سنندج و متخصصان فعال در این شهرداری و حمایت مسئولان استان نباید اجازه داده شود که شهرداری درگیر کارهای حاشیه ای شود بلکه بر اساس قانون و مقررات تعیین شده باید به وظایف اصلی خود عمل کند.

میرزایی یادآور شد: با توجه به بازخورد حرکت های شهرداری سنندج در یکسال اخیر و جلب رضایت شهروندان، فرمانداری شهرستان سنندج برای حمایت از برنامه های شورای اسلامی و شهرداری سنندج همکاری کامل را خواهد داشت.

