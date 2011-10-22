هنرمندان ساوجی دو جایزه از جشنواره تئاتر مریوان با خود آوردند

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان یکی از مطرح ترین و شاخص ترین جشنواره های تئاتر در سطح کشور است که هفته گذشته با حضور گروههای هنری از سراسر کشور برگزار شد و ساوجبلاغ نیز با دو گروه در این جشنواره شرکت کرد.

نمایشهای پینوکیو به کارگردانی علی نوریان و خون بازی به کارگردانی اصغر گروسی در این جشنواره حضور داشتند.

در پایان این گروههای تئاتری موفق به کسب دو جایزه شدند همچنین بازیگر زن "هانیه یحیایی" و طراح و ایده پرداز "علی نوریان" در مراسم اختتامیه تقدیر شدند.

همچنین نمایش پینوکیو به کارگردانی علی نوریان از سوی هیئت داوران این جشنواره بین المللی معرفی شد.