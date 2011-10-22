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۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۴

هنرمندان ساوجی دو جایزه از جشنواره تئاتر مریوان با خود آوردند

هنرمندان ساوجی دو جایزه از جشنواره تئاتر مریوان با خود آوردند

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: گروهای هنری ساوجبلاغ که در جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان شرکت کرده بودند با کسب دو جایزه به شهر خود بازگشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان یکی از مطرح ترین و شاخص ترین جشنواره های تئاتر در سطح کشور است که هفته گذشته با حضور گروههای هنری از سراسر کشور برگزار شد و ساوجبلاغ نیز با دو گروه در این جشنواره شرکت کرد.

نمایشهای پینوکیو به کارگردانی علی نوریان و خون بازی به کارگردانی اصغر گروسی در این جشنواره حضور داشتند.

در پایان این گروههای تئاتری موفق به کسب دو جایزه  شدند همچنین بازیگر زن "هانیه یحیایی" و طراح و ایده پرداز "علی نوریان" در مراسم اختتامیه تقدیر شدند.

همچنین نمایش پینوکیو به کارگردانی علی نوریان از سوی هیئت داوران این جشنواره بین المللی معرفی شد.

کد مطلب 1439885

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