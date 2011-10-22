حزب حاکم آفریقای جنوبی از مرگ قذافی ابراز تاسف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آفریقای جنوبی (سابا)، "جکسون میتیمبو" سخنگوی حزب حاکم آفریقای جنوبی با ابراز تاسف از مرگ قذافی در اظهاراتی تاکید کرد: این دیدگاه حزب ماست که اگر به نقشه راه اتحادیه آفریقا توجه می شد، می توانستیم از وقوع این مسائل جلوگیری کنیم.

وی با تقاضا از ناتو در زمینه توقف حملاتش به لیبی تاکید کرد: بهتر این بود که به صورت مسالمت آمیز می توانستیم جان بسیاری از مردم در لیبی را نجات دهیم و فرصتی در این زمینه ایجاد می کردیم.

خاطرنشان می شود "جاکوب زوما" رئیس جمهور آفریقای جنوبی اخیرا طرحی را از سوی اتحادیه آفریقا در زمینه مذاکره میان قذافی و انقلابیون ارائه کرد که هرگز عملی نشد.