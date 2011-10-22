به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، اقدام انجمن اسلامی مارکهام برای کوتاه کردن مناره ها با واکنشهای مثبتی رو به رو شده است ، اما برای عده ای از ساکنان و اعضای شورای شهر هنوز موضوعاتی چون ترافیک و ظرفیت کلی 2600 متر مربعی این مسجد حل نشده باقی مانده است.

دن هامیلتون عضو شورای این شهر اظهار داشت: تغییرات مثبت هستند اما این مناره ها هنوز هم بسیار بلند هستند و هیچ کارکرد حقیقی هم ندارند.

طرح پیش بینی شده برای مسجد

روز پنچشنبه 28 مهرماه هیئت مدیره این مسجد آگهی نیم صفحه ای در روزنامه اکونومیست اند ساند منتشر و تصمیم خود برای کاهش ارتفاع مناره ها از 40 متر به 30 متر و حذف دو گنبد، با هدف کاهش تأثیر بصری مسجد که همسایگان به آن معترض بوند را اعلام کرد .

متصدیان مسجد اظهار داشتند آنها به خواسته خود و به نشانه حسن نیت این تغییرات را ایجاد می کنند ، حتی با وجود این که آنها حق دارند براساس همان طرح اولیه پیش بروند.

دن همیلتون عضو شورای شهر ابراز امیدواری کرده است این مسجد به همکاری خود با جامعه ادامه دهد و طرح خود را حتی قابل پذیرش تر کند به طوری که آن را از نظر وسعت و اندازه کوچکتر کند.

شورای شهر یونیویل در اونتارو کانادا ماه گذشته محل ساخت این مسجد را مورد تصویب قرار دادند.

