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۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۵

آلبوم موسیقی"گلباران" منتشر شد

آلبوم موسیقی"گلباران" منتشر شد

آلبومی ویژه سفر پر برکت مقام معظم رهبری با عنوان "گلباران" به همت علی‌امیر احمدی مشاور ارشد وزیر ارشاد، معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از اساتید برجسته موسیقی تولید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت استاد علی امیراحمدی مشاور ارشد وزیر ارشاد، معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از اساتید برجسته موسیقی کشور، آلبومی با عنوان "گلباران" در دو روز تولید شد.

قطعات اجرا شده در این اثر عبارتند از "خوش آمدی" با صدای محمد کاظمی و شعری از اسحاق انور،"گلباران" با صدای محمد کاظمی و شعری از جمشید عزیزخانی،"گل باخی" با صدا و شعری از جمشید عزیزخانی،"کرمانشاهان"با صدای محمد کاظمی و شعری از جمشید عزیزخانی،"آیین‌آئینه" با صدای مرتضی ساعدی و شعری از امیر کهکشان،"دیده عشق" با صدا و شعری از محمد کاظمی.

همچنین نوازندگان این اثر عبارتند تنظیم قطعات و نظارت بر ضبط: علی امیر احمدی و میثم مروستی، ویولن: میثم مروستی، علی جعفری پویان و پدرام میریوسفی، ویولا: میثم مروستی، سهراب برهمندی، ویولنسل: کریم قربانی، کنترباس:علیرضا خورشیدفر، اُبوا:آرین قیطاسی، هورن: باربد بیات، سه تار و سازهای ضربی:میثم مروستی، تنبور:هوشنگ بهره‌مند و در بخش ضبط قطعات:حمید آداب، میلاد فرهودی و کامبیز شاهین مقدم(استودیو پاپ).

تنظیم قطعات و نظارت بر ضبط این اثر از سوی علی امیر احمدی و میثم مروستی انجام شده است. نام این آلبوم در ابتدا "پاییز سبز" بود که به "گلباران" تغییر نام داد.
 

کد مطلب 1439895

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