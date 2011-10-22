آلبوم موسیقی"گلباران" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت استاد علی امیراحمدی مشاور ارشد وزیر ارشاد، معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از اساتید برجسته موسیقی کشور، آلبومی با عنوان "گلباران" در دو روز تولید شد.

قطعات اجرا شده در این اثر عبارتند از "خوش آمدی" با صدای محمد کاظمی و شعری از اسحاق انور،"گلباران" با صدای محمد کاظمی و شعری از جمشید عزیزخانی،"گل باخی" با صدا و شعری از جمشید عزیزخانی،"کرمانشاهان"با صدای محمد کاظمی و شعری از جمشید عزیزخانی،"آیین‌آئینه" با صدای مرتضی ساعدی و شعری از امیر کهکشان،"دیده عشق" با صدا و شعری از محمد کاظمی.

همچنین نوازندگان این اثر عبارتند تنظیم قطعات و نظارت بر ضبط: علی امیر احمدی و میثم مروستی، ویولن: میثم مروستی، علی جعفری پویان و پدرام میریوسفی، ویولا: میثم مروستی، سهراب برهمندی، ویولنسل: کریم قربانی، کنترباس:علیرضا خورشیدفر، اُبوا:آرین قیطاسی، هورن: باربد بیات، سه تار و سازهای ضربی:میثم مروستی، تنبور:هوشنگ بهره‌مند و در بخش ضبط قطعات:حمید آداب، میلاد فرهودی و کامبیز شاهین مقدم(استودیو پاپ).

تنظیم قطعات و نظارت بر ضبط این اثر از سوی علی امیر احمدی و میثم مروستی انجام شده است. نام این آلبوم در ابتدا "پاییز سبز" بود که به "گلباران" تغییر نام داد.

