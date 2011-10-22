سالانه 130هزار تن محصولات دامی در ایلام تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، وهاب پیرانی اظهار داشت: استان ایلام از استانهای مستعد تولید انواع فرآوده های دامی است.
وی بیان داشت: سالانه 130هزار تن انواع محصولات دامی در استان تولید می شود که این محصولات از جمله شامل عسل، گوشت و فرآوده های شیری است.
مدیر کل دامپزشکی استان ایلام عنوان کرد: ارزش ریالی محصولات دامی استان ایلام در طول سال بیش دو هزار میلیارد ریال است.
وی عنوان کرد: یکی از مهمترین وظایف دامپزشکی استان ایلام کنترل و نظارت دامها با توجه به پتانسیلهای استان است.
پیرانی گفت: سالانه شش میلیون نوبت سر دام سبک و سنگین در این استان مایه کوبی می شود.
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