  1. استانها
  2. ایلام
۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۴

پیرانی:

سالانه 130هزار تن محصولات دامی در ایلام تولید می شود

سالانه 130هزار تن محصولات دامی در ایلام تولید می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل دامپزشکی استان ایلام گفت: سالانه 130هزار تن انواع محصولات دامی در ایلام تولید می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، وهاب پیرانی اظهار داشت: استان ایلام از استانهای مستعد تولید انواع فرآوده های دامی است.

وی بیان داشت: سالانه 130هزار تن انواع محصولات دامی در استان  تولید می شود که این محصولات از جمله شامل عسل، گوشت و فرآوده های شیری است.

مدیر کل دامپزشکی استان ایلام عنوان کرد: ارزش ریالی محصولات دامی استان ایلام در طول سال بیش دو هزار میلیارد ریال است.

وی عنوان کرد: یکی از مهمترین وظایف دامپزشکی استان ایلام  کنترل و نظارت دامها  با توجه به پتانسیلهای استان است.

پیرانی گفت: سالانه شش میلیون نوبت سر دام سبک و سنگین در این استان مایه کوبی می شود.

کد مطلب 1439906

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها