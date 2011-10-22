90 میلیون دلار کالا از خراسان شمالی به خارج از کشور صادر شد

محمدرضا کفاشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صادرات استان در سال ماقبل آن 60 میلیون دلار بوده، اظهار داشت: امسال مقرر شده این میزان صادرات به 100 هزار دلار برسد ضمن اینکه در هفت ماه گذشته 55 درصد این امر محقق شده است.

وی تصریح کرد: این استان به دلیل نداشتن گمرک، راه آهن، شرکتهای حمل و نقل بین المللی در صادرات کالا به خارج از کشور فقیر است.

وی افزود: با رایزنیهای صورت گرفته مشکل گمرک استان تا دی ماه جاری حل می شود.

کفاشی همچنین از رایزنیهای صورت گرفته شده برای تامین واگن اختصاصی برای تاجران این استان نیز خبر داد و اذعان کرد: راه آهن جمهوری اسلامی تاکنون موافقت خود را در این زمینه اعلام کرده و هم اکنون به دنبال اخذ مجوز از هیئت دولت هستیم.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان شمالی ادامه داد: برای گذرگاه مرزی در پرسه منطقه راز و جرگلان از طرف ایران اقداماتی صورت گرفته و نیازمند موافقت مسئولان کشور ترکمنستان است.

در خراسان شمالی 250 نفر دارای کارت زرد برای تجارت و بازرگانی هستند.