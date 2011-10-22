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۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۸

مسعودی نژاد:

میثاق نامه عفاف و حجاب دانش آموزان در طرقبه شاندیز تدوین شد

میثاق نامه عفاف و حجاب دانش آموزان در طرقبه شاندیز تدوین شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش طرقبه شاندیز از تدوین و تصویب کلیات میثاق نامه عفاف و حجاب دانش آموزان این شهرستان برای نخستین بار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی مسعودی نژاد ظهر شنبه در جمع اعضای ستاد عفاف و حجاب طرقبه شاندیز اظهار کرد: کلیات این میثاق نامه توسط اعضای شورای عفاف و حجاب آموزش و پرورش شهرستان طراحی و تدوین شده است.

وی اظهار داشت: این میثاق نامه با توجه به شرایط خاص شهرستان طرقبه شاندیز در شش ماده تدوین شده است.

مدیر آموزش و پرورش طرقبه شاندیز ادامه داد: این میثاق نامه در قالب تابلو در 100 مدرسه طرقبه شاندیز در معرض دید دانش آموزان قرار می گیرد.

وی گفت: در بخشی از این میثاق نامه گفته شده که عفاف و حجاب سلاح هر دانش آموز در برابر نگاه بیگانگان است و دربخشی دیگری آمده احترام به اولیاء، مدیر، معاون، معلمان و دانش آموزان را نباید از یاد برد.

به گفته وی وفاداری به تعهدات و پیمان ها و توفیق علم و ادب موهبتی که خداوند نصیب دانش آموزان کرده از بندهای دیگر این میثاق نامه است.

کد مطلب 1439918

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