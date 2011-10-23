به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج سیار در نشست مشترک فرمانداری با اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار و مدیران شهرداری سنندج گفت: به دلیل تجهیز نبودن آتش نشانیهای دیگر شهرستانهای کردستان در اکثر موارد آتش نشانی سنندج نیز به خارج از شهرستان اعزام می شود که این امر نیازمند تجهیز سایر آتش نشانی های سطح استان است.

وی افزود: با توجه به توسعه و بلندمرتبه سازی در سطح شهر سنندج خرید نردبامهای 35 و 50 متری یکی از نیازهای لازم و ضروری است که به دلیل هزینه بالای آن به مبلغ یک و نیم میلیارد تومان اعتبار نیاز است که تامین این میزان اعتبار خارج از توان خرید شهرداری سنندج است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج اظهار داشت: برای خرید این نردبامها و تجهیزات مورد نیاز آتش نشانی نیازمند اعتبارات دولتی است که تحقق آن نیازمند پشتیبانی فرمانداری شهرستان است و انتظار می رود که برای ارائه خدمت بهتر به مردم این مهم در کوتاهترین زمان ممکن عملیاتی شود.

در این جلسه سایر مدیران مناطق و سازمان های وابسته شهرداری سنندج با اعضای شورای اسلامی و فرماندار سنندج دیگر مسائل و مشکلات و موانع تحقق برنامه های شهرداری را به میان گذاشتند.