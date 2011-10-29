مدیران و مسئولان در مواجهه با دو مشکل بزرگ

دکترمجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سرعت در اجرای روند کارها و تداوم پیشرفت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی بستگی به شرایط جسمی و روحی مدیران و مسئولان دارد اما متاسفانه در سه دهه گذشته بخصوص در دهه اخیر به دلیل فعالیتهای شدید این افراد مشکلاتی برای آنها ایجاد شده و می شود که بدون توجه به حل آنها نمی توان به رشد مطلوب در ابعاد مختلف رسید.

وی تاکید کرد: اینگونه افراد به دلیل حجم انبوه کارها و مسئولیت های مختلف مانند حضور در جلسات، مشارکت در تنظیم و اجرای برنامه ها وقت کافی برای مطالعه در رشته سازمانی و تخصص خود و همین طور بررسی ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی نداشته و به علت محصور شدن در دفتر کار از متن جامعه بی خبر مانده و از ارتباط با مردم جا می مانند.

به گفته وی، بنابراین در صورت داشتن وقت مناسب اخبار روزنامه ها را تیتر وار مرور کرده و اطلاعات خود را از گزارشات کتبی و شفاهی افراد سازمان خود دریافت می کنند.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: از نگاه رفتار شناسی هرچه این وضعیت ادامه یابد فاصله از حقایق اجتماعی بیشتر خواهد شد.

ابهری اظهار داشت: این مدیران به دلیل فشار و تراکم کار نسبت به استراحت و تغذیه مناسب خود توجهی نداشته و حتی در صورت بیماری با همان کیفیت جسمی در محل کار حاضر می شوند.

این متخصص علوم رفتاری با اشاره به اینکه اینگونه رفتارها باعث تخلیه انرژی و افت توان فکری شده و ناگهان باعث بروز بیماریها می گردد، گفت: این افراد از نظر روابط خانوادگی با توجه به اشتغالات گفته شده اوقات مناسبی را برای بودن در کنار خانواده و فرزندان نداشته و درنتیجه از احوالات و شرایط روحی آنها در مراحل مختلف رشد بی خبر می مانند در حالیکه این فرآیند موجب بروز خلا عاطفی در فرزندان گردیده و مشکلات حادتری را در آینده برای آنها فراهم خواهد کرد.

وی افزود: از نظر روند تکاملی رشد به خاطر عدم حضور پدر یا مادر اینگونه فرزندان دچار مشکلات رفتاری می شوند و کاستی های عاطفی در روابط زناشویی آنها هویدا می شود.

به گفته ابهری، این ناهنجاریها وقتی عمیق تر و بیشتر می شود که مادر هم دارای اشتغال اداری باشد و کودک باید در کنار پرستار و یا یکی از اقوام زندگی کند بنابراین برای افزایش کارایی و راندمان فکری و اداری مدیران و مسئولان درجه یک تا سه باید به مرخصی اجباری در طول سال یا ماه اعزام شوند که با روحیه و جسم آماده تر به خدمت ادامه دهند.