پانزدهمین جشنواره قصه گویی در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، طیب ملکی پور ظهر شنبه در جشنواره استانی قصه گویی که در محل کانون برگزار شد اظهارداشت: این جشنواره در دو بخش مربیان کانون و آزاد با شرکت 21 قصه گو به مدت یک روز برگزار می شود.

وی افزود: در این جشنواره 21 قصه ‌گو در بخش کانون و چهار قصه گو در بخش آزاد با یکدیگر به رقابت می ‌پردازند.

ملکی پور با اشاره به محورهای این جشنواره یادآور شد: شرکت کنندگان در این جشنواره در سه بخش آزاد، چهار بانوی بزرگ ادیان و حفظ ارزش‌های دفاع مقدس با یکدیگر رقابت می‌‎ کنند.

وی تصریح کرد: بر اساس برنامه ‌ریزی‌‎های صورت گرفته دو داور استانی و یک داور کشوری فعالیت قصه ‌گویان را ارزیابی و در پایان نفرات برتر مشخص و به مرحله منطقه‌ ای که در زنجان برگزار می شود راه پیدا می ‌کنند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین با اشاره به اینکه قصه ابزار تربیتی مربی است بیان کرد: زیباترین نوع ارتباط کلامی قصه‌ گویی است.

وی قصه گویی را انتقال فرهنگ و تمدن به آیندگان جامعه عنوان کرد.

ملکی پور با اشاره به قصص مبارک قرآنی، قصه ها را گنجینه های بی مانند درس درست زندگی کردن دانست.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین افزود: خلاقیت در سازماندهی و پرداخت قصه و نوآوری در شیوه اجرای قصه، توانایی بیان از جمله ملاک های سنجش توانایی قصه گویان این جشنواره است.

جشنواره قصه گویی بعداظهر به کار خود پایان خواهد داد.