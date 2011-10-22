توسعه فعالیتهای شهرداری سنندج نیازمند تداوم حمایت مدیران استانی

به گزارش خبرنگار مهر، سید انور رشیدی ظهر شنبه در نشست مشترک فرماندار با اعضای شورا و مدیران شهرداری سنندج اظهار داشت: تعامل و مشارکت مدیران شهری برای سرعت بخشیدن به فعالیتهای شهرداری سنندج قابل تحسین است و انتظار می رود که این روند ادامه داشته باشد.

وی گفت: هماهنگی و تلاش فرمانداری شهرستان سنندج در کمیسیون ماده 100 عمران شهری برای رفع مشکلات شهروندان و پیشبرد اهداف شهرداری بسیار موثر و عالی بوده است.

رشیدی حمایت دولت خدمتگذار را از طرح های عمران شهری سنندج در سال جاری بیانگر توجه مسئولان به شهروندان سنندجی و عمران این شهر خواند و بر تداوم آن تاکید کرد.

رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر سنندج یادآور شد: تقویت ارتباطات شهروندان با مدیران شهرداری و پیگیریهای مستمر کارشناسان شهرداری در رفع مشکلات شهروندان سنندجی بسیار مهم است و نیازمند توجه بیشتری است.

فرهنگ سازی در کنار فعالیتهای عمرانی شهرداری یک ضرورت است



رئیس کمسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر سنندج نیز در ادامه این جلسه گفت: فرهنگسازی در کنار انجام فعالیتهای عمرانی شهرداری یک امر ضروری است که تحقق این مهم نیازمند حمایت مسئولان استان و دیگر دستگاه های فرهنگی و رسانه های جمعی است.

سید مهدی تخت فیروزه با بیان این مطلب افزود: انتظار می رود مسئولان دستگاه های اجرایی و دستگاه قضایی نسبت به جایگاه شهرداری و مدیران این نهاد عمومی و مردمی توجه بیشتری داشته باشند و فرمانداری نیز پشتیبان این موضوع باشد.

وی فعال کردن واحد حقوقی برای همه مناطق و سازمانهای وابسته شهرداری را امری لازم و ضروری خواند و اظهار داشت: نباید برای هر موضوع شکایتی از سوی شهروندان و دیگر دستگاه ها از شهرداری و مدیران شهرداری به دستگاه قضایی احزار شوند بلکه نماینده حقوقی باید جوابگوی این موارد باشد.

وی با اشاره به ایجاد رضایتمندی کامل در بین شهروندان از عملکرد شهرداری سنندج طی چند ماه اخیر افزود: تحقق این امر حاصل تعامل شورای اسلامی، مسئولان ارشد استان با شهردار و مدیران شهرداری سنندج و تلاش شبانه روزی زحمتکشان این نهاد خدمتگزار است.

تکریم ارباب رجوع در شهرداری سنندج ستودنی است



نائب رئیس شورای اسلامی شهر سنندج هم گفت: خوشبختانه با شروع حرکت و خیز عظیم خدمتگذاری از سوی شهرداری سنندج، هیچگونه اعتراضی از عملکرد و برخورد مدیران شهرداری به شورای اسلامی انعکاس داده نشده که این مهم قابل تقدیر است.

فرزاد هلالی همچنین نحوه برخورد مسئولان ارشد استان به ویژه استاندار کردستان، فرماندار شهرستان سنندج و شهردار را با شهروندان، بهترین الگو برای برخورد کارمندان شهرداری و دیگر دستگاه های اجرایی با ارباب رجوع عنوان کرد.

نشست مشترک فرماندار سنندج با اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار و مدیران شهرداری این شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری سنندج با حضور کلیه اعضای کمیته عمران شهری سنندج برگزار شد.