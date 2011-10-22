2.4 میلیون نفر - ساعت در آموزشگاههای آزاد گلستان آموزش دیدند

شهریار نیرومند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بخش خصوصی بازوی توانمند ، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در ارائه خدمات آموزشی به متقاضیان است.

وی گفت : تعداد 520 آموزشگاه آزاد در استان گلستان مجوز فعالیت آموزشی در بخشهای مختلف را دارند و در شش ماهه اول سال جاری 2 میلیون و 427 هزار و 696 نفر – ساعت در 22 رشته آموزشی اجرا شده است.

وی عنوان کرد: از مجموع این آموزشها 1 میلیون و 931 هزار 859 نفر- ساعت آموزش برای زنان و 496 هزار و 110 نفر - ساعت برای آقایان صورت پذیرفته است.

مسئول آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد استان گلستان عنوان کرد: از مجموع این آموزش ها 283هزار و 275 نفر ساعت در بخش صنعت، 2 میلیون و 100 هزار و 409 نفر -ساعت در بخش خدمات و 44 هزار و 285 نفر- ساعت در بخش کشاورزی آموزش برای متقاضیان صورت گرفته است.

وی افزود : به منظور ارتقاء کمی و کیفی آموزشهای قابل ارائه در بخش خصوصی و همچنین رعایت آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد ، نظارت و بازرسی بر آموزشگاه های فعال بخش خصوصی، دو نوبت بازرسی از هریک از آموزشگاههای آزاد استان در شش ماهه اول انجام گرفته است.