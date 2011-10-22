مسجد بهترین پایگاه مبارزه با جنگ نرم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن صادقی نسب صبح شنبه در گردهمایی مسئولین کانونهای فرهنگی و هنری مساجد شهرستان که در محل اداره ارشاد گناباد برگزار شد، گفت: دوره آخر زمان دوره فتنه هاست و امروز شیطان بزرگ امریکا و هم پیمانانش تلاش مضاعفی با ابلیس دارند و تهاجم فرهنگی است.

وی ادامه داد: چندین هزار سایت برای آلودگی جوانان کشور راه اندازی شده و این در حالی است که جنگ نرم به معنی واقعی کلمه را به راه انداختند.

صادقی با بیان اینکه چون دین مطابق فطرت است شکست نمی خورد افزود: در ایران رضاخان سالها این کارها را انجام داده است به طوریکه بردن نام امام حسین(ع) را ممنوع کرد، کشف حجاب کرد و کارهای دیگر که پسرش نیز آنها را ادامه داد اما ملت ایران اسلام را رها نکرد.

صادقی نسب گفت: غالبا کانونهای مساجد را جوانان و نوجوانان اداره می کنند و افراد دیگر پشتیبانی می کنند، جوانان بهتر با جوانان کنار می آیند.

وی تصریح کرد: فعالیتهای مجازی به عنوان یک مرجع شناخته شده و این در حالی است که در گذشته مرجع جوانان کتابهای دینی و سخنرانیها بود اما امروزه سایتها و فضای مجازی روی کار آمده اند که کانونها باید از این لحاظ هم فعال باشند.

صادقی تصریح کرد: خداوند به دلیل دعاهای امام زمان و پایداری مردم و نیتهای خالص این ملت و این کشور را حفظ کرده است.