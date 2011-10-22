نظارت بر عرضه تولیدات غذایی در فارس بیشتر شود

جمال رازقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نوع عرضه غذاهای تولید شده به خریداران، گفت: طی چند سال گذشته نظارتهای مختلفی بر نحوه تولید مواد غذایی در استان فارس انجام شده ولی باید در نظر داشت که این نظارتها باید به مراکز عرضه سطح شهر برسد.

وی ادامه داد: هر نوع مواد غذایی باید در یک محل و یا دمایی خاص نگهداری شود تا طعم و ظاهر واقعی خود را داشته باشد در صورتیکه امروز شاهد کم توجه ای مغازه داران به اینگونه موارد هستیم و تولیداتی که به صورت سالم به آنها عرضه می شود در هنگام فروش به مشتری از کیفیت لازم برخوردار نیستند.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع غذایی و تبدیلی فارس تصریح کرد: در حال حاضر تمامی مراکز صنایع تبدیلی و تولیدی استان فارس بر اهمیت بسته بندی و تنوع در نوع عرضه واقف هستند ولی باید مسئولان بهداشتی استان فارس نظارت خود را بر مغازه های سطح شهر بکشانند تا زحمات تولید کنندگان به دلیل کم کاری مغازه داران از بین نرود.

رازقی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ضایعات بخش کشاورزی به بحران قیمت تمام شده تبدیل شده، یادآور شد: تشویق سرمایه گذارن برای توجه به بخشهای مختلف کشاورزی فارس لازم و ضروری است اما در این راستا باید توجه داشت که افزایش ضایعات بخش کشاورزی باعث افزایش قیمت تمام شده کالا می شود که اینگونه اتفاقات باعث سرد شدن سرمایه گذاران در این بخش شده است.

وی ادامه داد: 30 درصد از تولیدات بخش کشاورزی در هنگام برداشت از بین می رود در حالیکه همین میزان تولید اگر به چرخه فعالیت بازگردانده شود به طور یقین سود لازم را برای کشاورزان به همراه خواهد داشت.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع غذایی و تبدیلی فارس با اشاره به اینکه نبود زیرساختهای حمل و نقل ویژه صادرات از دیگر مشکلات فارس به حساب می آید، گفت: حدود یک سوم میوه و سبزیجات تولید شده در فارس صادر می شود در حالیکه این صادرات با استفاده از کامیونهای معمولی انجام می شود و از طرفی لنجهایی فاقد سردخانه اقدام به حمل این تولیدات به کشورهای حاشیه خلیج می کنند که با توجه به نوع محصولات و عدم زیرساخت حمل و نقل مناسب خسارت زیادی برای تولید کنندگان و صادر کنندگان به همراه دارد.