گندم مرغوب برای افزایش کیفیت نان به استان تهران وارد می شود

نعمت الله ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گندم مورد نیاز استان تهران در سال حدود یک میلیون و 500 هزار تن است که میزان 200 هزار تن باید از استانهای دیگر به تهران وارد شود.

وی با بیان اینکه 300 هزار تن گندم در استان تهران تأمین می شود، گفت: برای افزایش کیفیت نان و رضایتمندی مردم سعی شده تا مرغوبترین آرد به این استان وارد شود.

این مسئول ادامه داد: در شش ماهه نخست سال جاری بحث ذخیره سازی و جمع آوری گندم مرغوب و با کیفیت دنبال شده است.

وی بیان کرد: در یک ماه گذشته براساس ارزیابی بازرسان و کاهش شکایتهای در خصوص عدم کیفیت نان، مشخص شد که کیفیت این ماده غذایی نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده است.

ترکی افزود: کیفیت نان با توجه به دستورالعمل جدیدی که به تمام نانواییها در چند ماه گذشته ابلاغ شد، افزایش پیدا کرد.

وی یادآ.ور شد: دستورالعمل بهبود کیفیت نان در امر خرید، نگهداری و توزیع گندم متمرکز است و حلقه آن از آسیابان تا نانوا را در بر خواهد گرفت و مردم استان تهران به زودی شاهد بهتر شدن کیفیت نان خواهند بود.

معاون برنامه ریزی استانداری تهران اضافه کرد: استانداری تهران از تمام نانواییهای سطح استان، خواستار توجه هر چه بیشتر به امر بهداشت و سلامت در هنگام پخت نان است.

وی عنوان کرد: بازرسان آرد و نان در استان فعال هستند و بر بحث قیمت، کیفیت، وزن چانه و بهداشت نانواییها نظارت دارند و فعالیت آنها همچنان ادامه دارد.

ترکی افزود: تمام تلاشها در حوزه کیفیت و افزایش تولید نان برای این است که مردم در تأمین نان مصرفی خود دچار مشکل نشوند.