986 هزار نفر ساعت آموزش فنی و حرفه ای در کردستان ارائه شد

سید جمیل احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در شش ماهه نخست سال جهاد اقتصادی در مجموع 986 هزار و 754 نفر ساعت در بخش خصوصی شامل آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان کردستان آموزش مهارتی و فنی و حرفه ای ارائه شده است.

وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی بازوی توانمند بخش دولتی در ارائه خدمات آموزش های مهارتی در سطح استان کردستان است، گفت: در بخش خصوصی آموزشگاه های آزاد این اداره کل در شش ماهه نخست سال جاری 986 هزار و 754 نفر ساعت در 81 آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای فعال استان ارائه شده است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان یادآور شد: آموزشهای ارائه شده در بیش از 13رشته مهارت آموزی به مردم منطقه به ویژه جوانان ارائه شده است.

احمدی عنوان کرد: از مجموع این آموزشها 669 هزار و 335 نفر ساعت مربوط به آموزش در بخش خانم ها و 317 هزار 419 نفر ساعت نیز مربوط به بخش آقایان بوده که در سال جاری میزان آموزشهای ارائه شده به خانمها با افزایش قابل ملاحظه ای مواجه بوده است.

وی بیان کرد: به منظور تقویت بخش خصوصی تمامی 13 رشته مورد نظر بطور کامل در بخش خصوصی اجرا می شود و از بخش دولتی حذف شده که این مهم در راستای تقویت و حمایت از بخش خصوصی برای توسعه فعالیتهای فنی و حرفه ای بسیار مفید و موثر است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان در پایان با اشاره به نظارت و بازرسی بر آموزشگاه های آزاد گفت: برای نظارت بر عملکرد آموزشگاه های آزاد در راستای نظارت کمی و کیفی و همچنین رعایت آیین نامه ها و روش تشکیل آموزشگاه های آزاد در شش ماهه نخست سال جاری 268 مورد بازرسی انجام شده است.