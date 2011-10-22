«گزیده آثار مولانا» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل گزیده‌هایی از مثنوی معنوی، دیوان شمس، فیه مافیه و رباعیات مولاناست. در ابتدای کتاب پیشگفتاری منتشر شده است که درباره زندگی جلال‌الدین محمد بن محمد، مولوی است.

جلال‌الدین محمد بلخی عارف شاعر در ششم ربیع‌الاول سال 604 هجری قمری در بلخ متولد شد. مولانا و مولوی و ملای روم، همان جوان سیزده ساله ای است که در سر راه عزیمت به غرب، به خدمت عطار نیشابوری می‌رسد و آن شاعر عارف واصل در حق او می‌گوید: زود باشد که این جوان آتش در دل عشاق عالم زند. و کتاب شریف اسرارنامه را به او هدیه می‌کند.

کتاب فیه مافیه،‌ شمه‌ای از گفتار مولانا است که بعد از درگذشت او تدوین شده و نام کتاب نیز برگرفته از قطعه‌ای از محی‌الدین عربی در کتاب فتوحات مکیه است. این کتاب برای اولین بار با تصحیح و حواشی مرحوم بدیع‌الزمان فروزانفر به چاپ رسید. قسمتی از کتاب که شامل گزیده فیه مافیه است، قسمت منثور این کتاب هستند و باقی قسمت‌ها چون از دفاتر شعر مولانا انتخاب شده‌اند، به نظم درآمده‌اند.

کتاب «گزیده آثار مولانا» به تازگی در 244 صفحه، شمارگان 2 هزار و 500 نسخه و قیمت 3 هزار و 500 تومان توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.