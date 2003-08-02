400 دقيقه فيلم كوتاه با همكاري نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري توليد مي شود

به گزارش خبرنگار هنري مهر، بر اساس طرح ارايه شده به 20 كارگردان جوان اين امكان داده مي شود كه آثار خود را در مدت 20 دقيقه با توجه به تسهيلات و امكاناتي كه از سوي اين دو نهاد اختصاص خواهد يافت، توليد كنند. شيوه اعطاي اين امكان به هنرمندان جوان نيز به اين ترتيب است كه پس از بررسي آثار رسيده به دبيرخانه، طرح هايي كه مورد تصويب كارشناسان انجمن سينماي جوان و نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري قرار بگيرد، با اختصاص بودجه و امكانات توليد حمايت خواهد شد.

اين طرح به منظور گسترش و حمايت از جريان فيلمسازي كوتاه و توسعه هر چه بيشتر فعاليت هاي سينمايي جوانان كشور صورت مي گيرد. موضوع اين آثار بايد بر اساس مسايل مربوط به دانشگاه و مضامين مذهبي، آييني و فرهنگي باشد.

علاقمندان براي در اختيار گرفتن اين تسهيلات بايد فيلمنامه هاي خود را به انضمام طرح اثر، به دفتر انجمن سينماي جوانان ايران در خيابان گاندي ارسال كنند.