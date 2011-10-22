سه هزار هکتار از باغات لیموترش هرمزگان با ارقام مقاوم جایگزین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، طهماسب غلامپور بیان داشت: در این زمینه به دنبال حذف بخشی از باغات آلوده لیموترش استان، بیش از 400 هزار اصله نهال در این میزان از اراضی باغی جایگزین می شود.

وی اظهار داشت: ارقام مقاوم شامل مرکبات از جمله پرتقال، لیموشیرین و نارنگی و نباتات گرمسیری مانند انبه، موز، چیکو، گووا و کنار برای جایگزینی استفاده می شود که بخشی از نهالهای مورد نیاز برای جایگزینی در استان تولید و برخی نیز از سایر استانها وارد می شود.

به گفته سرپرست معاونت تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی هرمزگان طبق تحقیقات صورت گرفته تنها راه مبارزه با آفت جاروک جادوگر لیموترش، استفاده از گونه های جایگزین مقاوم و مدیریت باغات با سطح آلودگی پایین در مناطق مختلف است.

وی اضافه کرد: جایگزینی ارقام مقاوم در اراضی باغی استان با همکاری سازمان بسیج سازندگی و بهره برداران صورت می گیرد و همچنین در راستای جلوگیری از گسترش جاروک جادوگر در باغات مدیریت چهار هزار هکتار با آلوگی پایین در دست اجراست.

غلامپور بیان داشت: کنترل شیمیایی ناقل، مدیریت باغها با آلودگی پایین، ترویج و کارهای تحقیقاتی ازجمله اقداماتی است که در راستای جلوگیری از گسترش بیماری جاروک جادوگر صورت می گیرد.