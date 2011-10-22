مسئولیت هیئتهای ورزشی کردستان به پیشکسوتان واگذار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شهبازی در دیدار با روسای هیئتهای ورزشی استان کردستان گفت: انتظار می رود با جدیت و تلاش مسئولان ورزش استان، مدیریت و مسئولیت هیئت های ورزشی به افراد صاحب نظر در آن رشته ورزشی واگذار شود و مدیران دولتی از فعالیت در راس هیئتهای ورزشی به جد خودداری کنند.

وی اظهار داشت: استان کردستان از گذشته تا به حال موفقیتهای بزرگی در رشته های مختلف ورزشی کسب کرده و این موفقیتها در شرایطی حاصل شده که کمترین حمایتها از ورزش استان به عمل آمد و انتظار می رود با پیگیریهای مختلف زمینه برای تقویت حمایت از ورزش استان فراهم شود.

استاندار کردستان با بیان اینکه در نظر داریم با نمایندگان هیئتهای ورزشی استان در ماه های آتی جلسات منظمی را برای بررسی مشکلات و موانع پیشرفت ورزش استان برگزار کنیم، گفت: تعهد می کنم تمام مشکلات و نیازهای مالی و تجهیزاتی هیئتهای ورزشی استان را به تدریج و در آینده نزدیک برطرف کنم.

شهبازی در ادامه خواستار پیگیری مستمر جهت دریافت اعتبارات بیشتر ورزشی از وزارت ورزش و جوانان شد و افزود: هم از محل اعتبارات استانی و هم اعتبارات سازمانهای مختلف استان برای رفع دغدغه های متولیان ورزش استان و ورزشکاران کردستانی استفاده خواهیم کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود نبود اسپانسر برای حمایت از تیم‌های ورزشی را مشکل اساسی ورزش استان ذکر کرد و اظهار داشت: آمادگی داریم ضمن در اختیار قرار دادن تمامی امکانات سازمانهای استان به هیئتهای ورزشی با شرکت های مطرح و فعال بخش خصوصی در استان جهت حمایت مالی از تیم های ورزشی استان گفتگو کنیم.

استاندار کردستان در پایان ورزشکاران استان را نمایندگان اخلاق و نماد فرهنگی بودن مردم کردستان دانست و از آنان خواست تا روحیه همدلی، گذشت و فداکاری را در میان مردم و به و.یژه جامعه ورزشی تقویت کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان در ابتدای این جلسه گزارشی از عملکرد هیئتهای ورزشی استان ارائه و روسای این هیئتها نیز مشکلات و پیشنهادات خود جهت برنامه ریزی هرچه بهتر در راستای اعتلای ورزش استان را ارائه کردند.