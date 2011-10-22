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۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۵

معابر روستاهای حریم شهر دماوند آسفالت می شود

معابر روستاهای حریم شهر دماوند آسفالت می شود

دماوند - خبرگزاری مهر: شهردار دماوند از آسفالت معابر پنج روستای حریم شهر دماوند خبر داد.

مرتضی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روستاهای چنار شرق، کالدشت بالا، کالدشت پائین، اسلام آباد و مشاء به زودی با اعتبارات اختصاص یافته آسفالت خواهند شد.

وی با بیان اینکه مجموع اعتبار اختصاص یافته برای این پروژه ها بیش از 1.5 میلیارد ریال است، افزود: مبالغ خوبی برای آسفالت خیابانها و کوچه ها و همچنین جدولکاری این روستاها اختصاص یافته و عملیات آسفالت با جذب پیمانکار انجام می شود.

این مسئول بیان داشت: اعتبارات اختصاص یافته به این روستاها بیش از درآمدهای کسب شده است و این موضوع حسن نظر و توجه شهرداری، شورای اسلامی شهر دماوند و فرمانداری این شهرستان به روستاها را نشان می دهد.

کد مطلب 1440027

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