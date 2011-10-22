پنج قطعه زمین برای ساخت کتابخانه در دهگلان اهدا شد

عطاالله رستگار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با مشارکت مردم و مسئولان در سال جاری پنج قطعه زمین برای ساخت کتابخانه عمومی در شهرستان دهگلان اهدا شده است و این اقدام نشان از توجه مردم و دستگاه های دولتی به امر مهم کتابخوانی در این استان است.

وی گفت: زمین های اهدا شده مربوط به شهر دهگلان، بلبان آباد و روستاهای سرنجیانه، باشماق و بلدستی است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان کردستان با تاکید بر اینکه توسعه در تمامی بخش ها نیاز به مشارکت مردم دارد، افزود: مردم شهرستان دهگلان با این اقدام خود گام بسیار مهم و اثرگذاری در راستای توسعه فرهنگی این شهرستان برداشته اند.

رستگار با بیان اینکه همکاری و تعامل مسئولان از کتابخانه های عمومی به توسعه فرهنگی استان کردستان منجر می شود، گفت: ترویج فرهنگ کتابخوانی لازمه توسعه فرهنگی است و باید با ایجاد کتابخانه و تجهیز آن زمینه نهادینه کردن این فرهنگ مطلوب را در جامعه فراهم کرد.

وی با اشاره به اهمیت جذب اعتبارات در راستای آغاز عملیات اجرایی برای ساخت این پنج باب کتابخانه افزود: باید تلاش لازم برای جذب حداکثر بودجه از محل اعتبارات سفر سوم هیات دولت به استان کردستان انجام شود و اعتبار لازم برای ساخت این مکان های فرهنگی تامین شود.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان کردستان در پایان گفت: شهرستان دهگلان دارای یک کتابخانه عمومی نهادی و شش کتابخانه عمومی مشارکتی است و پنج درصد از جمعیت این شهرستان عضو کتابخانه هستند.