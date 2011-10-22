طرح ملی مطهره در گرگان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گرزین ظهر شنبه در نشست برنامه ریزی این طرح گفت: طرح ملی مطهره با هدف تربیت افراد صاحبنظر برای ایجاد توانایی در پاسخ گویی به برخی شبهات در حوزه دین و فکر با بهره مندی از اندیشه های مطهری اجرا می شود.

وی با بیان سخنی از مقام معظم رهبری افزود: آثار شهید مطهری مبنای فکری نظام جمهوری اسلامی است، دوره آموزشی آثار شهید مطهری بعنوان مغز متفکر انقلاب در قالب طرح ملی مطهره با همکاری اساتید مجرب طراحی شده و در دوغالب آموزشی و فرهنگی ارائه می شود.

فرماندار گرگان افزود: بانوان و دختران جامعه نیازمند دریافت مشاوره دینی، عقیدتی و احکام فردی هستند ما باید با برگزاری دوره های آموزشی آثار شهید مطهری آنان را به این سمت هدایت کنیم.



گرزین گفت: سه کلاس 12 جلسه ای طرح ملی مطهره با ظرفیت 30 نفر در هر کلاس در شهرستان گرگان برگزار می شود.

