کشاورزان نیازمند حمایت جدی/ کمیته انتقال آب در یزد تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم فرهمند ظهر شنبه در جمع دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی دهستان فراغه ابرکوه اظهار داشت: با وجود آنکه در سطح کلان کشور جایگاه خوبی در بخش کشاورزی پیدا شده است و بسیاری از معضلات این بخش با تصویب قوانین یا برنامه ریزی های دولت پیگیری می شود، اما بهره برداران هنوز با مشکلات بسیاری روبرو هستند.

نماینده مردم ابرکوه و چهار شهرستان دیگر استان یزد در مجلس با بیان اینکه مشکلات افزایش یافته اما نگاه دولت و مجلس همچنان نگاه حمایتی به این بخش است، افزود: در بحث بیمه محصولات کشاورزی شاهد افزایش 2.5 برابری اعتبارات بوده ایم همچنین اعتبارات خشکسالی نیز در ظرف چند سال گذشته افزایش سه برابری داشته است.

فرهمند عنوان کرد: تشکیل کمیته انتقال آب در استان یزد و پیگیری انتقال آب ماربر از دیگر اقدامات مثمر ثمری بوده که با توجه به تداوم 15 ساله خشکسالی در استان یزد به انجام رسیده است.

وی تاکید کرد: افزایش اعتبار برای اجرایی شدن طرحهای آبیاری تحت فشار، شاخص‌ ترین فعالیت دولت و مجلس در حوزه کشاورزی در یک ‌سال گذشته بوده است و در سفر معاون وزیر جهاد کشاورزی به استان یزد و ابرکوه نیز به این نکته اشاره شده است که کشاورزان به هر میزان که در این بخش تلاش کنند می توانند از یارانه های دولت بهره مند شوند.

در این دیدار نمایندگان مردم در دهیاری و شوراهای اسلامی به بیان برخی از مشکلات به ویژه مشکلات ناشی از تداوم خشکسالی پرداختند.