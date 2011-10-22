آتش به جان سلطان کوه پلدختر افتاد/ دومین آتش سوزی در 10 روز گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، آتش سوزی در جنگلها و مراتع شهرستان پلدختر در منطقه سلطان کوه در حوالی روستای مورانی در 10 کیلومتری شمال پلدختر که از ساعت 9 صبح امروز شنبه آغاز شده است همچنان ادامه دارد.

فرماندار شهرستان پلدختر در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: به منظور اطفاء حریق اکیپ های اطفاء حریق منابع طبیعی این شهرستان به محل وقوع آتش سوزی اعزام شده است.

فریدون رشیدی ادامه داد: نیروهای اعزامی تمام تلاش خود را به کار گرفته اند تا در کوتاه ترین زمان ممکن آتش سوزی خاموش شود.

وی بدون اشاره به وسعت آتش سوزی و میزان خسارات، گفت: علت حادثه و میزان خسارات در دست بررسی است.

فرماندار شهرستان پلدختر ادامه داد: دهیار و اهالی روستای مورانی نیز برای مهار آتش به کمک ماموران منابع طبیعی شهرستان رفته اند.

بنابر این گزارش استان لرستان میزبان یکی از غنی ترین رویشگاه های اصلی گونه منحصر به فرد بلوط در غرب کشور است که از لحاظ وسعت جنگل بعد از استانهای فارس و خراسان جنوبی در رده سوم کشور قرار گرفته است.

همچنین جنگلهای استان لرستان در بین استانهای زاگرس نشین بعد از استان فارس در رده دوم قرار دارد ولی در سالهای اخیر جنگلهای این استان تهدیدات بسیاری را تجربه کرده و در این بین بخش عظیمی از وسعت این جنگلهای ارزشمند در پی آتش سوزی های متعدد از دست رفته اند.

منطقه سلطان کوه پلدختر که به طور عمده دارای پوشش مرتعی و جنگلی است در طول 10 روز گذشته برای دومین بار است که طعمه حریق می شود.