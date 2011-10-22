افتتاح یکصد و سیزدهمین مدرسه برکت، اهدایی مقام معظم رهبری به مردم منطقه تربت جام

به گزارش خبرنگار مهر، این مدرسه با اعتباری بالغ بر 3200000000 ریال، با 753 متر مربع ساختمان آموزشی و 1500 متر مربع محوطه سازی توسط موسسه بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان خراسان رضوی شهرستان صالح آباد- تربت جام روستای مرکزی احداث شده است.



مدرسه یاد شده دارای استانداردهای ملی شامل: فضای آموزشی، فضای پرورشی، سرویس بهداشتی، محوطه سازی، سرایداری، دیوارکشی و ... می باشد که توسط مسئولان بنیاد برکت، تجهیز و نوسازی مدارس کشور و جمعی از مسئولان استان روز یکشنبه یکم آبان ماه افتتاح می شود.

مدارس برکت طبق فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از مهرماه 1387 در مناطق محروم کشور با اختصاص بیش از 640 میلیارد ریال اعتبار در حال احداث می باشند.