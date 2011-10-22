سد زیویه کامیاران 61 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین پاکروح ظهر شنبه در جریان بازدید ازسد زیویه شهرستان کامیاران اظهار داشت: عملیات اجرایی سد زیویه در شهرستان کامیاران از سال 84 آغاز شده است و بدنه و تاسیسات مربوطه در حال حاضر دارای پیشرفت فیزیکی 61 درصد است.

وی با اشاره به اینکه برای احداث سد زیویه و شبکه پایاب مربوطه در مجموع 360 میلیارد ریال هزینه می شود، گفت: با بهره برداری از این سد انتظار می رود آب مورد نیاز برای 250 هکتار از اراضی کشاورزی منطقه تامین شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان افزود: سد زیویه با ارتفاع 52 متر از پی و حجم مخزن 17 میلیون متر مکعب در 26 کیلومتری شمال غربی شهرستان کامیاران قرار دارد.

پاکروح در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح شبکه فرعی اراضی پایاب سد مخزنی گاوشان گفت: این طرح در مسیر جاده کامیاران - کرمانشاه واقع شده است و تامین آب اراضی این منطقه از سد مخزنی گاوشان و انتقال آب آن توسط تونل به طول 22 کیلومتر امکان پذیر است.

وی افزود: با بهره برداری از این طرح سه هزارو 300 هکتار از اراضی منطقه شامل 54 مزرعه به مساحت 110هکتار با هزینه ای بالغ بر 150 میلیارد ریال تحت پوشش آبیاری قرار می گیرد.

